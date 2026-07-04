مكافحة التهريب بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة تحبط تهريب (50) ألف حبة كبتاجون بمنطقة خشم القربة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا من إحباط تهريب (50) ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، وذلك بمنطقة خشم القربة، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، في عملية نوعية تعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية بالولاية.

وأسفرت العملية عن ضبط الكمية المهربة، التي كانت على متن عربة (بوكس)، إلى جانب القبض على متهم، فيما باشرت الجهات المختصة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته وفقاً للقانون.

ووقف على الضبطية مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة حقوقي د. هناي محمد إبراهيم، مشيداً بالأداء المتميز للقوة المنفذة، وبمستوى التنسيق والتعاون بين قوات الجمارك وجهاز المخابرات العامة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك المكلف، اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، بالإنجاز الذي حققته إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا، مثمناً يقظة منسوبيها وحسن التنسيق مع جهاز المخابرات العامة، ومؤكداً أن قوات الجمارك ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تشديد الرقابة على المنافذ والمسارات المستخدمة في التهريب، بما يحفظ أمن المجتمع ويحمي الإقتصاد الوطني من المخاطر التي تمثلها تجارة المخدرات.

من جانبه أثنى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر على الجهود الكبيرة التي بذلتها القوة المنفذة، مؤكداً أن هذه الضبطية تمثل رسالة واضحة بأن قوات مكافحة التهريب تمتلك القدرة على إحباط محاولات المهربين، وأن التنسيق بين الأجهزة النظامية يظل أحد أهم عوامل النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وأوضح العميد شرطة أحمد الطيب الفضل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا، أن الضبطية تمت بمنطقة خشم القربة بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، وأسفرت عن ضبط (50) ألف حبة كبتاجون كانت محملة على عربة (بوكس) والقبض على أحد المتهمين، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومشدداً على استمرار جهود الإدارة في مكافحة تهريب المخدرات والسلع المحظورة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

سونا