محمد صلاح : حسام حسن يضرب اللاعبين بين شوطي المباريات

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر، على تأهل الفراعنة لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال صلاح، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: “لا أحلم بشيء محدد الآن.. ما أريد أن أفتخر بتحقيقه مستقبلا أنني منحت الناس أملا في القدرة على الوصول إلى مكانة مميزة، خاصة الأطفال ويجب ألا يتعلق الأمر متعلق بكرة القدم فقط.. لكن هذا مرتبط بكل شخص في مجاله، وأريد أن يقال أن صلاح منحنا أملا في الوقت الصعب”.

وأضاف: “أحاول منح هذه الأمور إلى عمر مرموش وكل شخص يتحدث معي، لذا أتمنى أن أنظر إلى مسيرتي وأقول إن لدي سيرة جيدة، وأؤكد أن هناك مساحة كبيرة لنجاح الجميع”.

وسئل صلاح “ما الذي تغير في معسكر المنتخب هذه المرة تحت قيادة حسام حسن؟.. وأجاب صلاح مازحا: “إنه يضربنا بين شوطي المباريات.. لا يوجد شيء تغير في المعسكر مقارنة بالمعسكرات السابقة.. لقد تقدمت في العمر لدرجة جعلتني لا أنساق وراء ما يقال في السوشيال ميديا سواء أنا لاعب يمنح المنتخب كل ما لديه أو لا، كما أنني لا أحتاج إلى توضيح أي شيء لأي شخص.. أعرف قيمة نفسي جيدا وأعرف قيمة اللاعبين في المنتخب جيدا.. وأحاول مساعدة اللاعبين في غرفة الملابس ولا أمسك لهم العصا”.

وتابع: “من الجيد أن تكون علاقتي جيدة باللاعبين في المنتخب وعندما أرحل سيقولون أنني كنت شخصا جيدا”.

وواصل: “أعيش شعورا رائعا بكتابة قصة جميلة للناس في مصر.. إنني دائما أتحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس أن هناك أجيالا فازوا بأمم أفريقيا عدة مرات، لكنهم غير محظوظين باللعب في كأس العالم، لذا هذه اللحظة يمكن ألا تتكرر ويجب الاستمتاع بها بعيدا عن الضغط”.

واختتم: “هذ الجيل لم يكن محظوظا بحصد لقب أمم أفريقيا، حيث خسرنا النهائي مرتين، لكنا منحنا الله هذا الإنجاز بدلا منه في كأس العالم”.

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