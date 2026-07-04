بين أرز لبنان وورد الشام… عهد جديد من الأخوّة والتعاون السوري اللبناني

لبنان - أرشيفية

قدّم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام هدية رمزية إلى ضيفه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تمثلت في رموز تعبر عن البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة بينهما.في مشهد رمزي يعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية، قدّم الرئيس سلام هدية إلى الوزير الشيباني، حملت رمزية معاني التقارب والتواصل عبر “أرز لبنان” و”ورد الشام”.وتحمل هذه الهدية إشارة إلى التاريخ الطويل من العلاقات المشتركة، وإلى التطلعات نحو مرحلة تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما تمثّل في رموزها الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم بين البلدين.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سلام اليوم الخميس، أكد الوزير الشيباني أن سوريا “حريصة على إقامة علاقات جديدة مع لبنان، وأن ما تريده دمشق من أي مسار سياسي هو أن يصب في مصلحة استقرار لبنان”.

وخلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، نقل الشيباني تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، وسلمه دعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته إلى بيروت تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق المشترك، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

كما زار الشيباني رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر إقامته، وصرح بعد اللقاء: “وجودنا في لبنان رسالة محبة وتعاون مع المكونات اللبنانية والمؤسسات، اللقاء مع بري ممتاز ويصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية”.

المصدر: RT