«عارٍ تمامًا عن الصحة».. شيرين عبدالوهاب تنفى إحياء حفل غنائي فى قطر

الدوحة - قطر

أصدر المكتب الإعلامى للفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا رسميًا، نفى فيه ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إحيائها حفلًا غنائيًا فى دولة قطر، مؤكدًا أن جميع الأخبار المتداولة فى هذا الشأن غير صحيحة، ولا توجد أى تعاقدات أو اتفاقات لإقامة حفلات خلال المواعيد التى تم تداولها.

ونشر الحساب الرسمى للفنانة شيرين عبدالوهاب عبر «إنستجرام»: «بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة شيرين عبدالوهاب. تابع المكتب الإعلامى للفنانة شيرين عبدالوهاب ما تم تداوله اليوم بشأن إحياء حفل غنائى فى دولة قطر الشقيقة، ويؤكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم الاتفاق أو التعاقد على أى حفلات خلال المواعيد المتداولة».

وفى هذا السياق، كلّفت الفنانة شيرين عبدالوهاب المستشار القانونى الخاص بها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة.

وقال المكتب الإعلامى إن أى حفل أو مشاركة رسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب فى أى فعالية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر حساباتها الرسمية على منصتى إنستجرام وفيسبوك، وأى أخبار تُنشر عبر مصادر أخرى لا تمثل الفنانة أو مكتبها الإعلامى، ولا يُعتد بها.يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد حققت نجاحًا كبيرا بأغنية «تباعًا تباعًا» التى طرحتها قبل شهر، بعد فترة غيابها الفنى، متصدرة المركز الرابع خلال هذه الفترة ضمن قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق الأغنى الشهير «يوتيوب».

وحصدت الأغنية مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 63 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى ميكس وماستر توما، جيتار: أحمد حسين، بوزوق: أحمد حسين.

كلمات أغنية «تباعًا تباعًا» لـ شيرين عبدالوهاب

هقولك تباعاً تباعاً، إيه أسباب غرامى بجمالك وحبى الشديد

وليه اندفعت اندفاعاً وليه انقطعت انقطاعاً عن الدنيا وانت بعيد

هخلص كلام الأغانى وألحن كلامى الجديد

نقضى الليالى استماعاً وأسهر وأقولك بحبك وعمرى ما أقولك وداعاً

المصري اليوم