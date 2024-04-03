شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب سلاح سيراميكا لإسقاط زد فى الدورى.. 20 مساهمة تهديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بلاعبيه الأجانب في إسقاط فريق زد اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

أرقام الأجانب

يعول أيمن الرمادى على لاعبيه الأجانب في تحقيق الفوز، حيث نجح أجانب سيراميكا في المساهمة في 20 هدفا حتى الآن، من أصل 24 سجلها الفريق حتى الآن.

وجاءت مساهمات أجانب سيراميكا كالتالى:

النيجيري صديق أوجولا: 3 أهداف + صناعة 5 أهداف

الجزائرى أحمد القندوسى: 5 أهداف + صناعة هدف

النيجيري جون إيبوكا: هدفين وصناعة هدفين

المغربى أحمد بلحاج: هدف + صناعة هدف

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.