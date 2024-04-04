الامارات | الجزيرة يخسر من الوصل مرتين متتاليتين للمرة الأولى منذ 11 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة مسابقة كأس رئيس الدولة بتلقيه خسارة قاسية من الوصل بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليحقق «فخر أبوظبي» مجموعة من الأرقام السلبية في الموسم الحالي.

وخسر الجزيرة للمرة الأولى مرتين متتاليتين أمام الوصل منذ 11 عاماً، حيث فاز «الإمبراطور» في لقاء الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يُنهي مشوار الجزيرة في الكأس مبكراً بالتفوق عليه بثلاثة أهداف نظيفة في ربع النهائي.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقات المحترفين التي انطلقت في 2008، حقق الوصل الفوز مرتين متتاليتين على الجزيرة مرة واحدة فقط، عندما فاز على «فخر أبوظبي» في الجولة الـ20 من الدوري لموسم 2012-2013 بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد محمد بن زايد، ثم كرر انتصاره بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية من الدوري على الملعب ذاته في موسم 2013-2014.

وأسهم الوصل في انتهاء موسم الجزيرة مبكراً، بعدما ودّع الفريق كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته أمام الوحدة في ربع النهائي، بينما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، حيث يمتلك الفريق في رصيده 21 نقطة في المركز الثامن في لائحة الترتيب، بفارق 24 نقطة عن المتصدر (الوصل) الذي يحتل المركز الأول برصيد 45 نقطة، قبل أن يخرج الفريق من كأس رئيس الدولة.