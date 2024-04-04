"كنت أتمنى عدم التدخل بهذا الشكل".. ميدو ينتقد ما فعله الأهلي في أزمة الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- محمد خيري:

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الطريقة التي تدخل بها النادي الأهلي لحل أزمة لاعبه حسين الشحات مع المغربي محمد الشيبي ظهير فريق بيراميدز.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم وطلب الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية.

وقال ميدو خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور: "تدخل النادي الأهلي الأخير في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، خاطئ وكنت أتمنى عدم تدخله في تلك القضية بهذا الشكل، والأفضل كان الدخول في مفاوضات خاصة وشخصية للوصول لحل ودي".

وأضاف: "بيان الأهلي الأخير بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي خاطئ، وكان من الأفضل أن لا يتدخل الأهلي في تلك القضية وإيجاد حل ودي".

وأكمل: "العشوائية داخل لجنة المسابقات تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري، وارتعاش قرارات المسؤولين، سبب رئيسي في عدم عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب المصرية".

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