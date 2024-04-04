"أحدهم دون نادي".. ماذا حقق خماسي الأهلي بعد الرحيل عن الأحمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رحل عن النادي الأهلي العديد من اللاعبين المهمين، خلال آخر 4 سنوات، أبرزهم الخماسي عبدالله السعيد، رمضان صبحي، حسام عاشور، أحمد فتحي وشريف إكرامي.

وبدأ الأمر برحيل عبدالله السعيد في يناير 2019 وانضمامه إلى بيراميدز (الأسيوطي سابقا)، ومنذ انتقاله إلى الفريق السماوي لم يحقق السعيد أي بطولة، خلال 185 مباراة، واكتفى بتسجيل 47 هدفا والمساهمة في 44، وانتقل في يناير العام الحالي إلى الزمالك وشارك في 4 مباريات، منها نهائي كأس مصر ضد الأهلي، الذي انتهى لصالح الأخير، وحقق السعيد 12 بطولة مع الأحمر.

واللاعب الثاني هو رمضان صبحي، الذي رحل عن الأهلي في سبتمبر 2020، وانتقل إلى بيراميدز، ليخوض معه 116 مباراة وسجل خلالها 30 هدفا وصنع 21، ولم يحقق أي بطولات، فيما حصد مع الأهلي 9 ألقاب.

وفي أكتوبر 2020، رحل حسام عاشور عن النادي الأهلي وانضم إلى الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر، وخاض مع سيد البلد 10 مباريات، لم يحقق خلالها أي شي سواء تسجيل أو صناعة أهداف أو ألقاب، وخاض عاشور 487 مباراة مع الأهلي وحقق 37 بطولة، ومنذ سبتمبر 2022، أصبح اللاعب دون نادي.

وانتقل شريف إكرامي، أسوة بصبحي والسعيد، إلى بيراميدز في نوفمبر 2020، وخاض مع الفريق السماوي 73 مباراة، استقبل خلالها 58 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 37 مباراة، ولم يحقق أي بطولات، وعلى الجانب الآخر حقق 20 بطولة مع الأهلي.

واللاعب الأخير هو أحمد فتحي، الذي انتقل إلى بيراميدز في نوفمبر 2020، وخاض مع الفريق 90 مباراة، لم يسجل خلالها أي هدفا، وصنع 6، ولم يحصد أي بطولة، فيما حصل على 21 بطولة مع الأهلي.