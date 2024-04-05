تركي آل شيخ يكذب الزمالك ويكشف تفاصيل مثيرة بخصوص مباراة القمة أمام الاهلي

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن كواليس قرار عدم إقامة مباراتي الاهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملاعب المملكة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية بفضائية “أون تايم سبورتس”:”في المباراة الاخيرة رفضنا دخول التيفو لانه كان يحتوي على عبارات مسيئة لاتحاد الكرة المصري”.

وتابع:” الاعلان عن اقامة مباراتي الاهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية تم من مصر والشركة التي نظمت نهائي كأس مصر من تولت المفاوضات مع الجهات المعنية”.

وواصل:” في نفس يوم مباراة النهائي بعد النجاح الباهر اجتمعنا مع اشرف سلمان وتحدثنا حول استضافة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك”.

وأردف:” توقعت رفض الاهلي بسبب مشاركته في افريقيا لكنه وافق ولذلك طالبت بتمييز الاهلي في بعض البنود من ناحسة التنقل ووجود طائرة خاصة”.

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وأكمل:” تحدثت مع هاني ابو ريدة وطلبت منه نقل مباراة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا بالرياض حتى لا تتعارض مع مباراة الزمالك، ولكن اوضح لي انه ليس من الممكن نقل مبارارة في دوري من قارة لقارة الا بموافقة فيفا وتكون لاسباب سياسية واقتصادية خاصة”.

وأضاف:” قررت تخصيص 200 ألف دولار للفريق الفائز على أن يتقاسم الطرفين الجائزة حال التعادل

واختتم:” حصلت على موافقة الزمالك من قبل الاهلي، والزمالك وافق على الحصول على مليون دولار 500 الف لكل ماتش وقدموا قائمة متطلباتهم وتم الموافقة عليها، ومن البداية الاتحاد والرابطة قرروا ان يكون التحكيم مصري”.