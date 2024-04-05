محمد فضل: "اتفقنا مع إمام عاشور في حرس الحدود.. وزيزو كان معروضا على الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد فضل لاعب الأهلي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، اتفاقه مع إمام عاشور للانتقال إلى الفريق الأحمر، خلال وجوده في منصب مدير لجنة التعاقدات بالنادي.

وقال فضل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا أول شخص أراد التعاقد مع إمام عاشور، لكن الموقف الذي حدث منه عاطفيا كان صعبا، الأمر أنه عند وجودي في الأهلي كانت هناك خطة، وإمام وزيزو كانوا ضمن المعروضين".

وأضاف: "توقفت صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، بسبب أنه كان إعارة من غزل المحلة إلى حرس الحدود، وكنا أنهينا إجراءات والتفاصيل المالية وعرضنا الملفات، عند تقديم استقالتنا ولا أعلم سبب عدم انتهاء الأمر إذا كان فني أم لا".

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