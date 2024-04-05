"بعد وفاته".. إمام عاشور يغير صورته على "إنستجرام" إلى المعد البدني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى صورة محمد مدحت المعد البدني في الجهاز الفني للزمالك، والذي وافته المنية مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، حالة الحداد داخل مقر النادي، لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت، وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل.

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