في حضور عمر جابر.. جوزيه جوميز يعقد مؤتمرا صحفيا للزمالك غدً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في الثامنة والربع مساء غدً، على ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة الفريق ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحضر المؤتمر الصحفي للزمالك عمر جابر لاعب الفريق، ويخوض الزمالك تدريبه الختامي، في التاسعة إلا ربع مساء غدً، على ستاد القاهرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويعقد تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، المؤتمر الصحفي في التاسعة والنصف مساء غدً بحضور خالد رضا مدافع الفريق، ويخوض الفريق تدريبه الختامي في العاشرة مساء غدً، على ستاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك ومودرن فيوتشر، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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