كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

ج.. استطاع الأهلى تحقيق فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

ج.. يمتلك الأهلى ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.

ج.. يشهد اللقاء غياب محمد الشناوى ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور عن الأهلى فى مباراة سيمبا التنزانى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلى وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقى.

ج.. يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزانى مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم- بيرسي تاو- محمود كهربا

ج ..قال كولر المدير الفنى للأهلى خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: لقد شاهدنا الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

وأوضح المدير الفني للأهلى، أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة.

وأوضح كولر، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

ج .. وجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.