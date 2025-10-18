رحلتان نحو الشيلي لنقل مشجعي المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة بتأهله إلى نهائي كأس العالم المقام في الشيلي، أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية (لارام) عن تنظيم رحلتين خاصتين لتمكين المشجعين من السفر إلى الشيلي ودعم "الأشبال" في المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين.

وأوضح بيان للشركة أن العملية ستتم عبر طائرتين كبيرتين مخصصتين حصرياً لنقل الجماهير المغربية الراغبة في حضور النهائي التاريخي، بسعر ثابت قدره 10,000 درهم (1000 دولار) ذهاباً وإياباً، شاملة لجميع الرسوم وتذكرة دخول الملعب.

وتندرج هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، في إطار التعبئة الوطنية الواسعة التي ترافق مسار المنتخب الشاب، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ نهائي هذه البطولة العالمية، بعد مشوار متميز تألق فيه أمام منتخبات قوية، آخرها المنتخب الفرنسي في نصف النهائي.

وأكدت الشركة الوطنية أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مرافقة المنتخب الوطني وتشجيعه ميدانياً في المباراة النهائية، التي ستشكل لحظة تاريخية لكرة القدم المغربية، وفرصة جديدة لإبراز صورة المغرب كبلد محب للرياضة ومؤمن بطاقة شبابه.

ومن المنتظر أن تنطلق الرحلتان الخاصتان من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو سانتياغو دي الشيلي، في رحلة مباشرة ذهاباً وإياباً، مع تسهيلات تنظيمية ولوجستيكية لضمان راحة المسافرين المغاربة.

كما تأتي المبادرة استجابة لموجة طلبات الذهاب إلى الشيلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المغاربة عن رغبتهم في حضور النهائي ودعم “أسود الأطلس الصغار”، الذين قدموا أداءً بطولياً نال إشادة إعلامية دولية واسعة.

وتجسد هذه الخطوة مرة أخرى التلاحم القوي بين الرياضة المغربية ومؤسساتها الوطنية، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت من الرياضة أداة لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتكريس روح الانتماء والوحدة الوطنية في مختلف المحافل القارية والعالمية.