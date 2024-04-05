ألونسو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بايرن ليفركوزن

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي باير ليفركوزن من التتويج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) لكرة القدم، لكن تشابي ألونسو مدرب الفريق حذر مجددا من أنه لم يتم تحقيق أي شيء بعد، محذرا من تكرار أشباح الماضي.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع مبارياته الـ40 التي لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يحل ضيفًا على يونيون برلين غدا السبت في المرحلة الـ28 لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وبات ليفركوزن على مشارف الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، في ظل تربعه على قمة جدول ترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة.

كما صعد ليفركوزن للمباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا أيضا، حيث يلعب مع كايزر سلاوترن، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، يوم 25 مايو القادم بالعاصمة الألمانية برلين.

وعلى الصعيد القاري، صعد ليفركوزن لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي أيضا.

وقال ألونسو للصحفيين اليوم الجمعة "الوضع جيد للغاية في الوقت الحالي. يمكننا تحقيق أهداف كبيرة في جميع المسابقات".

أضاف المدرب الإسباني "نحن في وضع يمكننا من الفوز بشيء ما. لكن الأمر لن يتم حسمه حتى ينتهي بالفعل. في كرة القدم، يمكن أن تحدث أمور كثيرة".

لم ينل ليفركوزن أي لقب منذ إحرازه كأس ألمانيا عام 1993، حيث أهدر فرصة التتويج بالعديد من البطولات الأخرى التي كان قريبا من الفوز بها.

وخسر ليفركوزن ثلاث مباريات نهائية، وحصل على المركز الثاني بالدوري الألماني خمس مرات، وهو ما جعل جماهيره تتخوف من تكرار الأمر ذاته خلال الموسم الحالي.

في عام 2000، خسر ليفركوزن في المرحلة الأخيرة لبوندسليجا أمام أونترهاتشينج، الذي هبط للدرجة الثانية آنذاك، ليمنح لقب الدوري الألماني لبايرن على طبق من ذهب.

بعد ذلك بعامين، كان ليفركوزن متصدرا للدوري بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية المسابقة، لكنه لم يتمكن من حصد اللقب، الذي فاز به بوروسيا دورتموند في النهاية، وخلال الـ11 يوما التالية، خسر الفريق نهائي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا أمام شالكه وريال مدريد الإسباني على الترتيب.

وشدد ألونسو: "الجماهير تتذكر أونترهاتشينج والذكريات الأليمة. إنهم يتحلون بالصبر. نريد أن نحتفل عندما يكون هناك شيء يستحق الاحتفال به".

أشار مدرب ليفركوزن "الهدف واضح. لا تزال هناك 7 مباريات متبقية في الدوري. نريد التركيز في المباراة المقبلة أمام يونيون برلين".

وتبدو جميع الأوراق الرابحة جاهزة أمام ألونسو لاجتياز عقبة يونيون برلين، الذي يتواجد في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة، والذي وصفه ألونسو بـ"الفريق القوي بدنيا والجيد أيضا في التعامل مع الكرة".

أكد ألونسو "ينبغي علينا أن نكون جاهزين لتلك المواجهة".

وفي حال تجنب ليفركوزن الخسارة، فإنه سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ في الدوري الألماني منذ 10 سنوات، بعدما تفادى الهزيمة في مبارياته الـ28 الأولى بالموسم.