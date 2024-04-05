فيديو.. هدف محمد شريف في شباك الهلال في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المهاجم المصري محمد شريف، لاعب الخليج، في هز شباك فريق الهلال بهدف رائع من ضربة رأسية، فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.



وجاء هدف محمد شريف فى الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، من ضربة رأسية سكنت على يسار ياسين بونو حارس الهلال لتصبح النتيجة التعادل 1 - 1.

وكان الهلال قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صالح الشهري، بعد مرور 7 دقائق.

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي



أعلن البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، وبيدرو إيمانويل مدرب الخليج، تشكيل فريقهما للمواجهة التي تقام بينهما، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27، من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

تشكيل الهلال الرسمي

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: سعود - كوليبالي - البليهي - لودي.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم: ديلجادو - الشهري - الدوسري.



تشكيل الخليج الرسمي

حراسة المرمى: سيهيتش.

خط الدفاع: حمسل - خبراني - مسعود - ريبوتشو.



خط الوسط: حمزي - وو يونج - رودريجيز.

خط الهجوم: ناري - محمد شريف - مارتينيز



ويتربع فريق الهلال، على قمة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 74 نقطة، حصدها من لعب 26 مباراة، حقق خلالها 24 انتصارًا وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة.



أما فريق الخليج يأتي في المركز التاسع، برصيد 34 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات، و7 تعادلات، فيما خسر 10 جولات، من لعب نفس عدد المباريات.