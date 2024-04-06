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نهائيات كأس مصر للكرة الطائرة رجال و سيدات بدون جمهور

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتهاعلى صالة  إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13  بدون جمهور ،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع وادى دجلة.

كما يقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا  ، حيث تأهل لنصف النهائى فرق كلا من ، الأهلى و الزمالك وبتروجت و طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مسار اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى .

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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