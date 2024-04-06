مدة غياب صادمة لـ حسين الشحات مع الاهلي

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن تعرضه لكسر في إحدى عظام الوجه.

وتعرض الشحات لاصطدام مع أحد لاعبي سيمبا التنزاني قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى المستشفى مباشرة، وتظهر الآشعة إصابة اللاعب بكسر في إحدى عظام الوجه مع وجود نزيف أيضًا.

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ومن المتوقع أن يغيب حسين الشحات عن الأحمر فترة قد تصل إلى خمسة أسابيع، مع عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بارتداء قناع بالوجه.

وحسم النادي الاهلي تأهله أمس لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي ضد بترو أتليتكو الأنجولي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.