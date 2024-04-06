أبرزهم أيمن أشرف.. تشييع جنازة والد مروان محسن بحضور لاعبي الأهلي السابقين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تصوير- هاني رجب:

شيعت جنازة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق، بعد ظهر اليوم السبت، من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وشهدت الجنازة حضور العديد من نجوم الأهلي السابقين مثل، سعد سمير وأيمن أشرف وباسم علي وحسين السيد.

ونعى مروان محسن والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

ويغيب مروان عن مباراة مودرن فيوتشر ضد الزمالك، بسبب إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، والتي تعرض لها خلال مباراة بلدية المحلة في الدوري.

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