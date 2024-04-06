السولية بعد تخطي سيمبا: "هدفنا الفوز بدوري الأبطال مجددًا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رغبة اللاعبين في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، خلال الموسم الحالي.



جاء ذلك بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني بالأمس الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

بينما استطاع الأهلي تحقيق الفوز على الفريق التنزاني بهدف نظيف في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت في تنزانيا.

وتحدث السولية في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، حيث قال: "الفريق يشارك في أي بطولة بهدف تحقيق المركز الأول واللقب، وحلمنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، سنحتفل بهذا التأهل".

وأضاف: "غدًا سنبدأ التركيز على مباريات الدوري، ونتمنى أن نوفق ونتأهل للنهائي، بغض النظر عن هوية االمنافسين".

وأردف السولية تصريحاته: "كنا نتوقع أن يكون الأداء مختلف خاصة من بعض اللاعبين، مثل كهربا، فقد توقعت أن يُحرز هدفًا في مرمى سيمبا، لكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية".