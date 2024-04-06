يانج أفريكانز يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقدمت إدارة فريق يانج أفريكانز التنزاني، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد حكم مباراة صن دوانز.

وحقق فريق صن داونز الجنوب الإفريقي، الفوز بركلات الترجيح على نظيره يانج أفريكانز، بنتيجة 3-2، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء لقائي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسجل فريق يانج أفريكانز هدفًا إلا أنه لم يحتسب، حيث أكد الحكم أن الكرة لم تدخل بكامل استدارتها داخل المرمى.

وطالبت إدارة نادي يانج أفريكانز، بفتح تحقيق في ما اعتبرته خطأ إداري محتمل وحادثة تلاعب بنتيجة المباراة ضد صن داونز، واحتساب المباراة لصالحهم.