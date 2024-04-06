موعد مباراة الأهلي ومازيمبي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف على بترو أتلتيكو ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع النهائي، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على سيمبا في لقاء الذهاب فى تنزانيا بهدف دون رد في ذهاب دور ربع النهائي سجله أحمد نبيل كوكا، ثم فاز بهدفين دون رد في مباراة الإياب وسجلهما عمرو السولية ومحمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب أحد يومى 19 أو 20 أبريل فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فإن مجموعة قنوات beIN Sports تمتلك حقوق البث الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 6.

مشوار الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم



جاء مشوار الأهلي في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد ثم تعادل مع يانج أفريكانز في ملعبه بهدف ثم التعادل السلبي مع شباب بلوزداد في القاهرة والجزائر، وفاز الأهلي أمام ميدياما في لقاء الدور الثاني بهدف دون رد ثم الانتصار على يانج أفريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، والتأهل لنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "الفريق تحكم في سير المباراة، ونفذ لاعبينا كل ما أردنا، ورغم أننا منحنا فريق سيمبا الاستحواذ في المباراة، لكن نجحنا في التحكم في مجرياتها، كما أن الفريق في الشوط الثاني أهدر الفريق عددا من الفرص، والنتيجة ككل جيدة، وسعداء بالتأهل".



وأضاف مدرب الأهلى، "تغلبنا على ظروف قاسية في مباراة الذهاب، ولعبنا لأول مرة بهذا الأسلوب، وسجلنا 3 أهداف في المباراتين، وتأهلنا.. هل هذا أفضل أم نخسر؟.. متابعًأ: "أختار التكتيك المناسب للمنافس، واخترت التكتيك الأنسب لهذا الفريق بمباراة العودة، بالدليل أننا نجحنا في تحقيق ما نريد".



وعما دار بينه وبين كهربا، عقب نهاية المباراة، قال كولر: "كنت أقول لكهربا بعد المباراة رحت فين بعد الهدف، شفته بيجري معرفتش راح فين، فكنت بسأله راح فين".



وعن تأخير التغييرات أمام سيمبا رد كولر: "طول عمري بعمل كده، وبحقق الانتصارات، مشددا على أن أنتوني موديست، يشارك في المباريات لأدوار محددة، ومهم مع الأهلي وما قدمه في مباراة سيمبا أمر جيد.