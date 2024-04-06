جوميز يتحدث عن مباراة فيوتشر وغيابات الزمالك

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مواجهة فيوتشر المقبلة في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، مياء غدًا الأحد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أقدم أولًا واجب العزاء لأسرة محمد مدحت المعد البدني للفريق، الذي توفي مؤخرا”.

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وتابع مدرب الزمالك: “وفاة محمد مدحت كان موقفاً صعبا بالنسبة لنا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، ونحقق اللقب من أجل روحه”.

وأضاف: “الشوط الأول من المباراة انتهى ذهابًا، وسنخوض الشوط الثاني أمام فيوتشر غدًا، واستعددنا بشكل جيد، وعلينا أن نقاتل من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي”.

وواصل مدرب الزمالك: “التونسي حمزة المثلوثي يتواجد في مركز المساك، لأنه يمتلك قوة وسرعة كبيرة وهذا المركز مناسب له ولإمكانياته الفنية، وهو يؤدي بشكل جيد فيه”.

وعن غياب محمد صبحي أكمل جوميز: “لدينا حارس غائب ولكننا نمتلك 3 حراس آخرين، وصبحي أصيب خلال التدريبات مما تسبب في إصابته وهو غير جاهز للقاء”.

واختتم مدرب الزمالك: “لظينا عدة إصابات مؤثرة، منهم يوسف أوباما الذي أصيب بكسر في الفك وموعد عودته غير محدد حتى الآن”.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.