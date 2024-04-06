غاضب.. مصدر يكشف موقف عبد القادر بعد خروجه من حسابات كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة استبعاد المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، أحمد عبد القادر من المشاركة مع الأهلي.

وأوضح المصدر أن عبد القادر دخل في حالة غضب كبيرة عقب استبعاده الدائم خلال الفترة الأخيرة، واللاعب في حالة استياء من مارسيل كولر بعد خروجه من حساباته.

وقال المصدر إن اللاعب لا يجد أي مبرر لعدم الاعتماد عليه بعدما كان من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأهلي.

وكشف أنه في حالة استمرار استبعاد عبد القادر من المباريات خلال الفترة المقبلة سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يعيش اللاعب حالة حزن بسبب استبعاده دون مبرر.

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