الزمالك يتعاقد مع 4 صفقات نارية.. بينهم ثنائي أجنبي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع 4 صفقات نارية، لتدعيم الفارس الأبيض، بينهم ثنائي أجنبي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإنه تم التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، استعدادًا للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ومن المقرر إقامة بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، في الجزائر، بداية من 15 أبريل الجاري.

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4 صفقات جديدة في الزمالك

وتعاقدت إدارة القلعة البيضاء، مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

كما انضم إلى صفوف الزمالك التونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الألعاب والظهير الأيسر.

وتعاقد الابيض مع الثنائي، عبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب هيليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.