إنبي يواصل تصدره دوري الجمهورية 2009 بعد الفوز على زد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2009، الفوز على نظيره زد بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم.



جاءت مباراة إنبي أمام زد على ملعب الأخير، حيث أتى هدف النادي البترولي خلال المواجهة عن طريق اللاعب عمر أدهم السلحدار.

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من اللاعبين، بينما غلب الندية والحماس على لاعبي إنبي.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا غير مسبوقًا من رئيس النادي أيمن الشريعي والذي يرغب في إخراج عناصر مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتشهد نتائج قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي إنبي إيجابية كبيرة، خاصة وأن النادي البترولي يطمح في تصعيد عدد كبير من اللاعبين خلال الموسم المقبل.