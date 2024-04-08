علي معلول يخوض تدريبات منفردة بمران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة بالأمس على هامش ‏مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم ‏على استاد القاهرة.‏

وأدى معلول تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة ‏السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

كان الأهلي قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطي سيمبا التنزاني ‏بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.