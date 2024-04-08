قرار ناري من فيوتشر بعد تصريحات نجم الزمالك

أكد وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر على عدم تعاون ناديه مع إدارة نادي الزمالك مرة أخرى، بسبب تصريحات ناصر ماهر لاعب الفريق الأبيض.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: “لن يكون هناك تعامل مع نادي الزمالك بسبب تصريحات ناصر ماهر، وتأكيده على أنه تنازل عن 350 الف جنيه من أجل الانتقال إلى الأبيض”.

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وأضاف: “لن يكون هناك تعاون بيننا وبين إدارة نادي الزمالك مجددًا في حالة لم يصلنا اعتذار رسمي من الفريق الأبيض، فنحن نتعامل كإدارات والأصول تقول ذلك”.

وتابع: “لقد واجهنا سوء حظ في مباراة الزمالك، ولكن جمهورهم كان كبير، ونحن لم نعتد على وجود مثل هذا العدد الكبير في المباريات”.

وأكمل: “استبعاد جنش من قائمة مباراة الزمالك بقرار فني بحت، وقد يكون اللاعب غير موفق لبعض الفترات، ولكنه كابتن الفريق وأحد العناصر الأساسية التي نعتمد عليها”.

واختتم: “لم أسمع عن طلب الزمالك لضم صفقات جديدة، الصفقة الوحيدة فقط كانت برحيل ناصر ماهر إليهم وهذه الصفقة أحدثت مشكلة بين الناديين، ولن نتعامل مع الفريق الأبيض حال لم يصلنا اعتذار رسمي منهم”.