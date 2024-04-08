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٥ لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب الناشئين

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ياسر رشاد - القاهرة - اسدعى المنتخب الوطني للناشئين ٥ لاعبين من الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ، في معسكره المغلق الذي يقام من 10 وحتى 16 أبريل الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية الدولية بالجزائر للمنتخبات مواليد 2007، التي تقام في الفترة من 16 وحتى 27 أبريل.

استدعى منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أحمد الكاس كلًّا من حمزة الدجوي (مدافع) وعمر العدوي (لاعب وسط) وبلال عطية (صانع ألعاب) وزياد أيوب (مهاجم)، وحمزة عبد الكريم (مهاجم).

وتقام البطولة لمنتخبات مواليد 2007 بينما يشارك فيها المنتخب الوطني بفريق مواليد 2008، ويلعب مباراته الأولى أمام تونس في 18 أبريل، ثم يواجه ليبيا في 20 أبريل، ويلتقي مع المغرب في 24 أبريل، على أن يختتم لقاءاته بمواجهة الجزائر في 26 أبريل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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