الأهلي يتقدم على إنبي بهدف كهربا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مباراته امام إنبي متقدماً بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي الشوط الأول بسيطرة كاملة على وسط الملعب بينما تراجع إنبي لوسط ملعبه وإكتفى بالإعتماد على الهجمات المرتدة.

حاصر الأهلي انبي في مناطقه الدفاعية دون خطورة حقيقية على الشباك بينما أهدر انبي أخطر الفرص بعد رأسية خطيرة من أحمد نادر حواش تصدى لها مصطفى شوبير.

استمرت سيطرة الأهلي وكاد كهربا أن يخطف هدف التقدم للأحمر الا أن الكرة مرت أمامه بغرابة على بعد أمتار من المرمى.

وتدخل شوبير في الوقت المناسب بالدقيقة 31 ليبعد كرة خطيرة من امام المنطلق رفيق كابو قبل أن يرد مروان عطية بتسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 44 يحرز محمود كهربا أول الأهداف الأهلاوية بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.