جيسوس يكشف مفاجأة عن توقعاته قبل مواجهة النصر

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مفاجأة حول توقعاته قبل مواجهة النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أمس الإثنين.

وأكد جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “توقعت أن يغير لويس كاسترو مدرب النصر، طريقة لعبه، وهو ما حدث بالفعل، ولكن تعاملت مع الموقف بشكل رائع أمام العديد من اللاعبين الكبار على مستوى العالم”.

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وأشار جيسوس إلى أن الهلال سيطر بشكل كبير خلال مجريات الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان الأجهز والأفضل على المستوى البدني.

وأضاف: “رونالدو سيظل من أفضل لاعبي العالم، وأتقدم له بالتحية فهو لا لم يعتد الهزيمة طوال مسيرته، والأمر صعبًا على المستوى الذهني بالنسبة له”.

واستكمل: “قدر الهلال مثل الأندية الكبيرة مانشستر سيتي وريال مدريد، لدينا جدول مباريات مزدحم بسبب المنافسة على جميع البطولات”.