مران الزمالك..تقسيمه فنيه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بعد انتهاء التقسيمة على استمرار عدد من اللاعبين داخل أرض الملعب لأداء بعض الفقرات الفنية الخاصة بالتسديدات والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.