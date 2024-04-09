عاد إليكم من جديد.. ماذا قال أحمد رفعت في ظهوره الأول؟ (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مودرن فيوتشر، مقطع فيديو للاعب الفريق أحمد رفعت، وهو يهنئ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أول ظهور عقب أزمته الصحية.

وقال رفعت في مقطع الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت أشكركم على دعواتكم أثناء فترة مرضي، وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا شفاني".

وأضاف: "حابب أشكر الطاقم الطبي لمستشفى زمزم على كل ما قدموه، بجانب الطاقم الطبي لمستشفى وادي النيل".

وأتم: "عديت المرحلة الصعبة، والحمد لله الأمور استقرت، عشان كدا حابب أشكر كل الناس اللي اهتمت بحالتي ووقفت بجانبي".

ومن جانبه، أعلن نادي فيوتشر خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

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