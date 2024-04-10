"كتاليا".. إمام عاشور يرزق بمولوده الأول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رزق لاعب خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، بمولوده الأول، والتي اسماها كتاليا.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور له مع ابنته، وعلق: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً".

وأضاف: "الحمدلله رزقنا الله بمولوده جديد اسميناها (كتاليا إمام عاشور)".

وواصل: "الحمدلله الذي رزقني روحاً من روحي ونبضاً ثاني لقلبي واكرمني بأجمل العطايا".

وأتم: "أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها و أن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم".

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