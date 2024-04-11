كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره زد إف سي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في ظل عدد كبير من الغيابات على رأسها الحارس محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج إضافة لإمام عاشور وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاثة بعد التعادل المخيب امام فريق إنبي في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - رضا سليم.