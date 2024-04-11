حمدالله يعزز رقمه القياسي في السوبر السعودي

واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي اتحاد جدة، تألقه في مباريات كأس السوبر السعودي، بهدف جديد في شباك الهلال.

وتمكن عبد الرزاق حمدالله، من تسجيل هدفا عند الدقيقة 21 من زمن مباراة الهلال، مساء اليوم الخميس، على ستاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر بنسخته العاشرة.

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وتصدى الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب الهلال لركلة جزاء حمدالله، إلا أن المهاجم المغربي تابع الكرة في الشباك بسهولة.

وتمكن المهاجم المغربي، من تسجيل أهدافا في كل المباريات الست التي لعبها في السوبر السعودي بقميصي النصر والاتحاد.

ولم يغب عبد الرزاق حمدالله عن إحراز الأهداف في أي مباراة لعبها في السوبر، إذ سجل 7 أهداف في 6 مباريات لينصب نفسه هدافا تاريخيا للبطولة.

وسجل المغربي بقميص نادي النصر، هدفا في شباك التعاون عام 2019، ومثله في شباك الهلال عام 2020.

ولعب حمدالله مباراتين في كأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية بقميص نادي الاتحاد، حيث سجل هدفا في نصف النهائي ضد النصر، وثنائية في مرمى الفيحاء بالدور النهائي.

كما واصل المهاجم تألقه وسجل هدفا ضد الوحدة يوم الإثنين الماضي في نصف نهائي النسخة الجارية.