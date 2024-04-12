الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل قمة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة مروان عطية التي تعرض لها خلال مباراة زد مساء الخميس وخرج على أثرها مصابا.

وقال طبيب الأهلي إن مروان عطية لاعب ‏الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في المباراة التي جمعت بين الأهلي ‏وزد مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن مروان عطية سوف يجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق ‏وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، ضمن مؤجلات الفريق ‏بالمسابقة.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن في ‏الدوري الممتاز.‏

الدبيس: جاهزون لقمة الزمالك

وشدد الدبيس أن الأهلي حصد 3 نقاط مهمة للغاية في مشواره ببطولة الدوري، وأن اللاعبين اجتهدوا وقدموا المطلوب منهم، في ظل ضغط ‏المباريات التي يخوضها الفريق بالفترة الأخيرة.‏

وأشار الدبيس إلى أنه سعيد للغاية بثقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وأنه يقدم له النصائح باستمرار، وأنه يسعى للحفاظ ‏على هذه الثقة خلال الفترة المقبلة.‏

وأضاف: "نخوض فترة صعبة للغاية تتخللها مباريات قوية وعديدة في فترة زمنية قصيرة، إلا أننا نملك خبرة مواجهة مثل هذه ‏المواقف".‏

وأشار إلى أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنه يتمنى حضور ‏الجماهير ودعمهم من أجل استمرار تحقيق الانتصارات.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي لعب أمام زد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا