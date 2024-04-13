شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يبدأ اليوم الجرى حول الملعب استعداداً لمباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مروان عطية لاعب خط وسط النادى الاهلى، اليوم السبت، تنفيذ مرحلة الجرى حول الملعب ضمن البرنامج الذى وضعه له الجهاز الطبى للتخلص من ألم العضلة الخلفية بعدما أثبتت الأشعة عدم معاناته من مزق.

ويعمل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تجهيز أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، للمشاركة أمام الزمالك فى المباراة المقبلة بالدورى، لدعم خط الوسط تحسباً لغياب مروان عطية بعد إصابته فى المباراة الماضية أمام زد.

ويعانى النادى الأهلى من الإصابات التى ضربت وسط ملعب الفريق بسبب الإصابات، حيث يغيب عن الفريق الأحمر كل من، أليو ديانج، إمام عاشور وكريم نيدفيد، بينما مازال موقف مروان عطية غامضاً.

وكان مروان عطية قد سقط على أرض الملعب متأثراً بإصابته فى العضلة الخلفية، ليطلب التغيير فى الدقيقة 65 من عمر مباراة الأهلى وزد فى الجولة الثامنة والمؤجلة من الدورى، ليغادر الملعب قبل استكمال اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد مجدى أفشة.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع القطبين بقمة الدورى، والذى يأتى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.