شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينافس هاني على قيادة الجبهة اليمنى للأهلي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر كمال لاعب الأهلي فى منافسة قوية مع زميله محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام الزمالك فى قمة الدوري الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري.



وتألق عمر كمال في مباراة الأهلي أمام زد بالدوري وقدم مستوى رائعاً وحصل على جائزة رجل المباراة، وهو ما جعل فرص مشاركته فى لقاء القمة ومنافسة محمد هاني على حجز مكان أساسي قائمة وبقوة.



وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا فى مباراة زد التي أقيمت أمس الأول، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏ وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أول أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏