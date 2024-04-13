أتلتيكو مدريد يهزم جيرونا بثلاثية في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق اتلتيكو مدريد على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب بوليتانو في اطار الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الاسباني.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع أرتيم دوفبيك لصالح جيرونا في الدقيقة الرابعة مع بداية انطلاق المباراة، ثم عدل أتلتيكو مدريد النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 35، سجلها أنطوان جريزمان وخطف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45+6 من الوقت الضائع، برأسية متقنة بعد عرضية نموذجية من جانب ألفارو موراتا.

وعاود جريزمان التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 50 بهدف ثالث لأتلتيكو مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يحافظ جيرونا على المركز الثالث بعدما حصد 65 نقطة.

بدأ أتلتيكو مدريد مباراة جيرونا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو، هيرموسو، سافيتش

خط الوسط: ريكيلمي، كوكي، مولينا، دي بول، ساؤول

الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا