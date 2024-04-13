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الامارات | الكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين إبراهيم نور الدين حكما رئيسيا لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع ضيفه الأهلي بعد غد الاثنين  في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت،  أن ابراهيم نور الدين سيكون الحكم الرئيسي للمباراة.
وأضاف اتحاد الكرة أن سامي هلهل وهاني عبدالفتاح سيعاونا نور الدين وسيتواجد معهم أحمد الغندور كحكم رابع.
وأضاف أنه تم تعيين محمد عادل كحكم تقنية الفيديو ويساعده عاطف حسين ومحمود أبوالرجال.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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