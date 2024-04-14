شحاتة: أرفض مجازفة كولر بالمصابين في القمة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن عمر كمال عبد الواحد هو الأنسب للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك عن محمد هاني.

أضاف شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "وجود عمر كمال مهم لإيقاف خطورة أحمد فتوح".

وواصل :كهربا هو المهاجم رقم واحد في الأهلي وهو الأخطر، مضيفا: أنصح كولر بعدم المجازفة بأي لاعب مصاب حتى لا تزيد فترة غيابه و الفريق يمتلك أكثر من بديل.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز .