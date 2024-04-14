شباب الاتحاد يفوز على الزمالك بدورى الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٧ بنادى الاتحاد السكندرى فوز ثمين على نظيره بفريق نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف وذلك على ملعب نادى الزمالك فى اطار منافسات دورى الجمهورية واحرز هدفى الاتحاد كل من اللاعبين محمد مبروك وأحمد عبد الرازق

ومن جانبه قال الكابتن محمود عز رئيس قطاع الناشئين بزعيم الثغر ان فريق ٢٠٠٧ لديه دعائم قوية بلاعبين مميزين لافتا الى أنه يستكمل مسيرة من سبقوه فى هذا القطاع خاصة الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق

وطمأن عز جماهير الاتحاد حول مستقبل زعيم الثغر لما يمتلكه من مواهب موجوده بالفعل بالنادى ومنهم من تم إنضمامه لمنتخب مصر مؤكداعلى أن مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يؤكد على الاهتمام بقطاع الناشئين لتغذية الفريق الاول بالمستقبل