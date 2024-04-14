حارس كريستال بالاس: كنا نؤمن بحظوظنا في الفوز على ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، على أن زملاؤه بالفريق اَمنوا بتحقيق الفوز على ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح كريستال بالاس في تحقيق الفوز بهدف نظيف على ليفربول، في المباراة التي شهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وتحدث هندرسون في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "تعلم مجيئك إلى ملاعب مثل أنفيلد، بالتأكيد ستكون مشغولًا، لكن سعيد بتحقيق الفوز، فهو جهد جماعي".

وتابع: "لقد كانت هناك كمية كبيرة من التسديدات والتمريرات، نجح خط الدفاع في التصدى لها، مرة تلو الأخرى، وكان عليً أن أقوم بالتصدي كذلك".

وأضاف: "شعرت بأنني كنت هنا منذ عام تقريبًا، استفدنا من الحظ في بعض الأحيان ولكني سعيد بذلك".

وأكمل هندرسون تصريحاته: "أظن أن زملائي آمنوا أنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم مع المدرب، كان الضغط عليهم".

وتابع: "في حال لعبنا بمهاراتنا وبمجرد عودة المصابين وتنفيذ ما يطلبه المدرب، سنلعب ونقدم أشياء جيدة".

وأتم دين هندرسون تصريحاته: "شعرت أنني بحالة جيدة هذه المرة، أنا سعيد ولدي ابتسامة على وجهي".