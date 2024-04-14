بعد تتويج ليفركوزن.. ترتيب الدوري الألماني

توج فريق باير ليفركوزن بالدوري الألماني، بعد الفوز على بريمن بخماسية مقابل لاشىء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون بـ البوندسليجا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ليفركورن بالدوري الألماني في تاريخه.

وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة وبفارق 16 عن بايرن ميونخ الذي يحتل الوصافة.

وحسم ليفركوزن الدوري قبل نهايته بـ 5 جولات.

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واستطاع ليفركوزن كسر هيمنة فريق بايرن ميونخ الذي اكستح البوندسليجا لمدة 11 عامًا متتاليًا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد فاز أمس السبت، أمام نظيره كولن، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

ترتيب الدوري الألماني بعد تتويج باير ليفركوزن

1- باير ليفركوزن 79 نقطة

2- بايرن ميونخ 63

3- شتوتجارت 63

4- لايبزيج 56

5- بروسيا دورتموند 56

6- آينتراخت فرانكفورت 42

7- أوجسبورج 39

8- فرايبورج 39

9- هوفنهايم 36

10- هايدينهايم 34

11- روسيا مونشجلادباخ 31

12- فيردر بريمن 31

13- يونيون برلين 29

14- فولفسبورج 28

15- بوخوم 27

16- ماينز 26

17- كولن 22

18- دارمشتات 14