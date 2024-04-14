"هدية أخرى للسيتي".. أرسنال يسقط بثنائية أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي، الهزيمة من نظيره أستون فيلا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية فريق أستون فيلا في اللقاء كلا من، ليون بابلي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله أولي واتكينس الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وهذه الهزيمة، قد تقلص من فرص فريق أرسنال في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق أرسنال عند النقطة 71 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى النقطة 63 بجدول ترتيب المسابقة.