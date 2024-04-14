"بعد 5 سنوات".. كيف حقق ألونسو توقع مورينيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قاد المدرب الإسباني تشافي ألونسو، فريق بايرن ليفركوزن الألماني لتحقيق لقب الدوري الألماني لموسم 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد هذا الإنجاز الذي حققه تشافي ألونسو مع فريق بايرن ليفركوزن، يكون بذلك حقق نبوءة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تنبأ منذ عدة سنوات، أن تشافي ألونسو سيكون مدرباً ناجحاً.

وقال مورينيو في مقابلة عام 2019: "لو كنت سأقول إن هنالك لاعباً دربته وسيصبح مدربًا ناجحًا، سيكون تشابي ألونسو".

وأضاف: "ألونسو والده كان مدربًا لذلك هو تربى مثلي، ولد لأب لاعب، وكبر وأبوه مدرب، ومن ثم أصبح لاعبًا، وبالطبع أفضل بكثير مما كنت عليه كلاعب، مركزه في الملعب ومعرفته بخبايا اللعبة كبيرة جدًا".

واختتم مورينيو تصريحاته: "ألونسو سبق له اللعب في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، وتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا وأنا وأنشيلوتي وبينيتيز، لذلك فإن هذه الظروف ستجعله مدربًا جيدًا للغاية".

ويتولى تشافي ألونسو القيادة الفنية لفريق بايرن ليفركوزن، منذ أكتوبر 2022.

وخاض ألونسو 43 مباراة، رفقة فريق بايرن ليفركوزن هذا الموسم، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 38 مباراة، وحضر التعادل في 5 مباريات، ولم يتلق أي هزيمة.