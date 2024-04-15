اخبار الرياضه

حمد إبراهيم: سنبذل أقصى ما لدينا لوضع الإسماعيلي في مكانه الطبيعي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كابتن حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن تعادل الفريق مع نظيره فيوتشر بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال في تصريحاته للمركز الإعلامي عقب المباراة: "لعبنا من أجل الفوز ونحمد المولى عز وجل على التعادل والأهم هو عدم الخسارة"

 

وأضاف :"سنعمل على استكمال نتائجنا الإيجابية خلال المباريات المقبلة من أجل إرضاء طموحنا ".

 

وواصل:" وجود أحمد الشيخ إضافة كبيرة لنا وسيحصل على مزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة".

 

وأكمل تصريحاته :"المباريات المقبلة ستحدد شكل مسابقة الدوري وبأمر الله سنبذل قصارى جهدنا لوضع الإسماعيلي في مكانته التي يستحقها".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا