وكيل فيتوريا يهدد اتحاد الكرة بسبب مستحقاته ويكذب جمال علام

رد كريم أبو سليمان، وكيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، على أزمة المستحقات المالية، وتصريحات جمال علام.

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن هناك بندًا في التعاقد مع روي فيتوريا، يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي.

وقال وكيل فيتوريا، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إن محامي المدرب البرتغالي أرسل إنذارا لاتحاد الكرة وأصدر بيانًا بشأن مستحقاته المتأخرة.

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وبخصوص عدم وجود شرط جزائي في عقد مدرب منتخب مصر السابق، أكد أن الأمور واضحة وأن الاتحاد توصل لاتفاق مع فيتوريا على جدولة الشرط الجزائي.

وأوضح أنه لم يتقاضى أي مبلغ طيلة الأشهر الماضية، بعد الاتفاق على جدولة الشرط الجزائي، مشيرًا إلى أن العقود مُلزمة حتى النهاية.

وواصل:” الكلام تغير، وفيتوريا تقبل قرار الجدولة على أكثر من شهر وهو ما لم يتم حتى الآن، وفؤجئنا بتصريحات من مسؤولي اتحاد الكرة بأن عقده لا يحتوى على شرط جزائي”

واختتم وكيل فيتوريا:”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالكامل من المحامي في حال لم يحصل مستحقاته”.