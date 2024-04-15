أحمد عادل: سنقاتل للفوز بالسوبر الإفريقي لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، ان الفريق انهي استعداداته لبطولة السوبر الأفريقي والتي تنطلق اليوم بمواجهة فريق بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي.

وقال عادل إن الفريق سوف يقاتل ويقدم أقصى ما لديه من جهد وتركيز خلال مباراة إم بي سي ، للسعي بقوة نحو التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأوضح أن التتويج ببطولة السوبر الإفريقي يحتاج إلى الفوز في كل المباريات، ولذلك فإن الفريق يعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لمواجهة فريق بي إم سي.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة ».

ويلتقي الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الأهلي، يلتقي اليوم مع فريق بي إم سي الكونغولي، في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي والتي تستضيفها الجزائر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة ونصف مساء اليوم، وتقام على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو التأهل لنهائي البطولة.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل التأهل لنهائي البطولة.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وعُقد اليوم الاجتماع الفني لنصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» في أحد الفنادق بمدينة وهران؛ للاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، ومحمد سليمان إداري فريق «السيدات».

وتم الاتفاق على انطلاق عمليات الإحماء قبل المباراة بساعة واحدة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال اللقاء.

ومن المقرر أن يرتدي فريق رجال يد الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل أمام فريق بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

كما يرتدي «سيدات يد الأهلي» القميص الأحمر والشورت الأسود في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بنصف نهائي السوبر الإفريقي والتي تقام على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران، في الساعة الخامسة مساءً.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للوقت الإضافي إذا انتهت أي مباراة بالتعادل، وفي حال التعادل في الوقت الإضافي يتم اللجوء للرميات الجزائية من مسافة الـ٧ أمتار.